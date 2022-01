veja qual vai ser o valor médio de pagamentos do programa

O Governo Federal começou a pagar nesta semana a primeira parcela do ano do seu Auxilio Brasil. De acordo com as informações do Ministério da Cidadania, algo em torno de 14,5 milhões de pessoas estão recebendo o benefício desde a última terça-feira (18). Os valores são os mesmos de dezembro: R$ 400, no mínimo, para todos.

Mas esse patamar de R$ 400 trata-se portanto de um mínimo. É portanto uma espécie de base para os pagamentos do programa em questão. Isso quer dizer que as pessoas não poderão receber menos do que isso. Por outro lado, não há nenhum tipo de impedimento para que os usuários recebam mais do que esse patamar.

Então é possível receber mais do que isso no Auxílio Brasil. Tudo vai depender da soma dos benefícios que você vai acumulando. É justamente por isso que a média de pagamentos do novo Bolsa Família neste mês de janeiro é de R$ 407,54 de acordo com o próprio Ministério da Cidadania. Isso quer dizer que os valores dos repasses giram todos em torno disso.

Atenção: isso não quer dizer que todo mundo vai receber R$ 407,54. É importante dizer isso porque nas últimas semanas muita gente acabou confundindo esses dois pontos. Isso significa que todo mundo vai receber algo em torno disso. Pelo menos é essa a informação que o Ministério da Cidadania está passando para todos.

Vale lembrar que essa média de crescimento não é a mesma todos os meses. Como estamos falando de um programa volátil, o número de usuários varia com o passar do tempo. E como cada pagamento tem a sua própria lógica, se imagina que esse valor vai variar de acordo com o passar dos meses neste ano de 2022.

Valor vai seguir sendo de R$ 400

Mas vale lembrar que os pagamentos de R$ 400 estão garantidos de fato até o final deste ano de 2022. Então independente da variação da média de recebimento, o valor do piso do benefício vai seguir sendo sempre o mesmo.

Acontece que o Governo Federal já aprovou uma Medida Provisória (MP) que abre espaço para o pagamento de um complemento para todos que recebem menos de R$ 400 até o final do ano. Então o Auxílio Brasil neste valor está garantido até o dezembro, pelo menos.

Calendário do Auxílio Brasil

Como dito, os pagamentos da nova versão do Bolsa Família em sua versão turbinada estão acontecendo nesta semana. O primeiro grupo recebeu ainda na última terça-feira (18). Foram aqueles que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1.

Nesta quinta-feira (20) é a vez daqueles que possuem o NIS terminando em 3. Ainda nesta semana os usuários que possuem o NIS terminando em 4 também poderão receber. A expectativa é de que todos recebam até o final deste mês.

Retroativo de novembro

O Palácio do Planalto confirmou ainda nesta semana que não vai pagar o retroativo do Auxílio Brasil. Esse era um dinheiro que deveria ir para as pessoas que estavam no projeto e receberam menos de R$ 400 em novembro deste ano.

O Governo Federal chegou a prometer em mais de uma oportunidade que os pagamentos retroativos de novembro estavam confirmados e que só faltava marcar uma data. No entanto, isso acabou não acontecendo.