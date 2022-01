Veja seis pessoas trans baianas que você precisa conhecer

É graças a lutas como esta que caminhamos em direção a uma sociedade mais diversa e inclusiva, com menos preconceitos e discriminações, dando a diferentes pessoas direitos iguais. Pelo menos, é o que se espera que aconteça num futuro próximo.

Entendendo que esta é uma data para se refletir e repensar ações, conheça seis pessoas trans baianas que atuam em diferentes áreas e segmentos para você seguir, diversificar suas referências e se aproximar de diferentes realidades e discursos.

1. Ariane Senna

Ariane é a primeira psicóloga Trans de Salvador, é mestra em Estudos Étnicos e Africanos pelo Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, onde desenvolveu a sua pesquisa sobre a Solidão da Mulher Trans, Negra e Periférica.

Ela atua com defesa do consumidor na Casa Civil e de Fazenda Pública da Defensoria Pública do Estado da Bahia.



Ariane é a primeira Psicóloga Trans de Salvador ( Foto: Reprodução/Acervo Pessoal)

Ao refletir sobre a data, Ariane defende: “Por uma Visibilidade Trans e Travesti na prática. Nós queremos nossos corpos nas instituições públicas e privadas, trabalhando, estudando, tendo acesso à saúde e ao lazer.”

2. Bruno Santana

Bruno tem 33 anos, é licenciado em Educação Física pela UEFS, é Pós-Graduando em Gênero, Diversidade e Direitos Humanos pela UNILAB. É professor, pesquisador, poeta, escritor e transativista negro pelos coletivos De Transs pra Frente e Transbatukada, coletivos de resistência trans em Salvador.

Bruno é idealizador do “Transencruzilhadas da Memória”, arquivo digital criado pra registrar, preservar e visibilizar as memórias e histórias de homens trans e pessoas transmasculinas negras brasileiras.

Ele está entre os autores do livro: “Transmasculinidades negras brasileiras: narrativas plurais em primeira pessoa”. A obra reúne narrativas de homens trans e pessoas transmasculinas negras enquanto protagonistas de suas histórias.

Bruno é idealizador do “Transencruzilhadas da Memória” (Foto: Reprodução/Acervo Pessoal)

Atualmente, Bruno é educador social em um projeto que trabalha com o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolecentes.

Para Bruno “é preciso desbinarizar a vida… desgenitalizar os corpos. Todas as pessoas têm identidade de gênero e isso precisa ser compreendido e naturalizado na sociedade”. (Bruno Santana)

3. Thiffany Odara

Tihffany é Yalorixà do terreiro Oyá matamba ( Ilê Àse Ibá Omin ajo Ewe), localizado em Lauro de Freitas, e foi a primeira Travesti a se formar em Pedagogia na UNEB, em 2017 .

Além disso ela é Mestranda em Educação e contemporaneidade, e é autora do livro: “Pedagogia da desobediência travestilizando a educação”. Thiffany é pesquisadora escritora, ativista do movimento negro e LGBTQIO+, liderança comunitária, e mãe.

Tihffany foi a primeira Travesti a se formar em Pedagogia na UNEB em 2017 (Foto: Reprodução/Acervo Pessoal)

Hoje ela atua na assessoria parlamentar, e é educadora social e redutora de danos, trabalhando junto a usuários de álcool, crack e outras drogas, realizando atividades educativas e culturais, facilitando e mediando o acesso destes usuários na Rede de Atenção à Saúde para o cuidado em seu território.

A Yalorixà afirma que “não me importo em ser um corpo marginal, mas que seja um corpo marginal com garantia de direitos, é sobre ser eu: Thiffany Odara”.

4. Tairo Rodrigues

Tairo é um jovem de 27 anos, especialista em inovação, vivências políticas e conexões pessoais. Ele é transdisciplinar em Ciência e Tecnologia, e atualmente é gerente de produtos na Nubank.

Ele já atuou com aceleração de startups, educação empreendedora e programas de inovação. Além disso, Tairo colaborou com diversas instituições como voluntário, entre elas o Movimento Empresa Júnior, a TODXS Brasil e as Meninas Digitais.

Tairo é transdisciplinar em Ciência e Tecnologia e atualmente é gerente de produtos na Nubank (Foto: Reprodução/Acervo Pessoal)

Tairo se identifica através da frase de Linn da Quebrada que diz: “eu não sou filho, nem sou filha, sou falha desse CIStema.”

5. Theresa Carvalho

“Ardente como fogo, sou sangue da minha terra” (Foto: Reprodução/Acervo Pessoal)

Theresa tem 22 anos, libriana, nascida e criada em Salvador na região de Brotas. É assistente administrativa e assistente pessoal. Segundo Theresa uma frase que a define é: ardente como fogo, sou sangue da minha terra.

“Pois assim como o fogo eu não desisto, luto todos os dias, tentam sempre me apagar mas eu estou sempre cheia de luz e sangue de minha terra porquê eu tenho muito orgulho da minha cidade Salvador, a cidade MÃE do Brasil, que originou cada canto de terra neste país, que é um lugar de força, de coragem, de perseverança, luta e muito carisma. Essa sou eu, a gata.”

6. João Hugo

Com 28 anos, João Hugo é homem trans, candomblencista, negro e ativista LGBTQIA+ , Comunicador Social, trabalha com produção audiovisual e cultural, Graduando em Comunicação – Produção em comunicação e Cultura pela UFBA.

João também é um dos desenvolvedores do projeto “Chama Pra Dançar” (Foto: Reprodução/Acervo Pessoal)

João também é um dos desenvolvedores do projeto “Chama Pra Dançar”, que busca inserção de pessoas trans e travestis no mercado de trabalho. Ele também foi um dos idealizadores e coordenadores do Centro de Cultura e Acolhimento LGBTQIA+ Casa Aurora.

Atualmente, compõe a EQUI Empregabilidade como Produtor Executivo. Além disso, é membro do comitê técnico de saúde integral da saúde LGBTQIA+ da Bahia.

Para João, “só você sabe de você mesmo e das suas lutas, não deixe que as pessoas apaguem você, te deslegitimam e diga que você não é quem de fato é! Você é potência!”.

*Sob supervisão da coordenadora Danutta Rodrigues