Veja tudo o que rolou na primeira madrugada do ‘BBB 22’

Apresentado por Tadeu Schmidt, o “Big Brother Brasil” iniciou uma nova temporada na noite da última segunda-feira (17) e já possui alguns acontecimentos para chamar de seu. O iBahia não perdeu nenhuma movimentação do que aconteceu na madrugada e trouxe um resumão para você ficar por dentro de tudo o que rolou. Confira:

‘Exigências’ de Naiara Azevedo e fofoca? Rolaram!



As sisters Laís e Bárbara comentaram sobre as exigências de Naiara Azevedo para dormir numa cama de solteiro. “‘A Laís ronca? Primeiro quero saber isso’ Aí eu falei ‘não, não ronco’, eu tava na hora (….) Ela saiu porque o Vinícius falou assim ‘Não durmo com ela’, aí ela falou assim: ‘é que eu fico cansada, não gosto de ninguém encostando em mim à noite'”, contou Laís.

“Que comecem os jogos!”, disparou Bárbara.

Energia estranha? Brothers falam de Naiara e cantora aparece na hora!



Rodrigo, Eslovênia, Natália e Vinicius, comentavam sobre sentir uma “sensação estranha” ao conhecer Naiara Azevedo e pouco tempo depois a cantora deu um flagrante no momento de fofoca.

“Eu senti uma sensação estranha”, iniciou Rodrigo. “Nossa foi muito forte”, completou Eslovênia. “Demais, pra caralh*, velho. Ela é muito pesada”, continuou Natália. Logo depois, a sertaneja abriu a porta do quarto para levar a mala de Vyni e todos no cômodo se calaram ao mesmo tempo. Climão.

Não teve Brunna Gonçalves dançando Anitta

Durante a comemoração oferecida por Boninho, com direito a bebidas e música tocando na parte externa da casa, Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, deixou de dançar quando percebeu que estava tocando Anitta.

A participante da pipoca, Natália, não deixou de observar o momento para comentar o seu palpite sobre a motivação da dançarina.

“Não sei a coreografia não”, disse Brunna. “Ela sabe a dança, só não pode dançar por causa da Ludmilla”, contou Natália. “É, né?”, respondeu Jessilane. “Eita”, comentou Vyni ao perceber.Detetive Eslovênia solucionou mistério sobre Scooby e Piovani



Eslovênia fez a detetive e tratou de sanar uma dúvida que pairou entre os internautas: Pedro Scooby contou para Luana Piovani que iria para o reality? Segundo o brother, os dois tiveram uma conversa antes dele entrar na casa mais vigiada do Brasil.

“Acho que a Luana Piovani falou, aí o povo descartou”, disse a modelo em referência ao vídeo que viralizou com a atriz questionando o ex-marido. “Mas tu contou pra ela? Contou pra ela, não?”, perguntou a sister.

“Contei. Eu contei pra ela. Depois ela foi maior resenha comigo, depois ela falou ‘não, vá lá, boa sorte’ e tal… Eu tive que falar pra ela, ela é mãe dos meus três filhos”, explicou o surfista.

Fala de Natália é criticada por internautas



A participante da pipoca, Natália, foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter após uma fala polêmica que foi criticada por internautas. A sister, conversava na cozinha com outros participantes do “BBB 22”, quando decidiu expor sua opinião sobre a origem da escravidão.

“Eu sou preta, realmente tem a história que a gente veio e viemos como os escravos sim, por que? Porque a gente era eficiente, porque a gente era forte. Por que a gente veio como escravo? Porque a gente era bom no que a gente fazia. Por isso. Porque se colocasse, talvez, uma pessoa lá pra fazer aquilo não conseguiria. Entendeu?”, disse a participante.

Rapidamente internautas rebateram os comentários da sister. “Estou chocado com a normalização dela sobre negro ser escravo. Caramba, eu fiquei com raiva”, escreveu um usuário. “Zero consciência racial ou puro mal caratismo?”, pontuou outra.