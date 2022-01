Velório de Elza Soares será aberto ao público no Rio de Janeiro

O corpo de Elza Soares, que morreu aos 91 anos de causas naturais na quinta-feira (20), será velado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro da cidade. A cerimônia começa fechada, nesta sexta-feira (21), para familiares e amigos às 08h. Somente a partir das 10h, que o espaço será aberto para o público. As homenagens poderão ser feitas até às 14h.

Com o encerramento do velório, equipes do Corpo de Bombeiros farão o translado em carro aberto pela Av Atlântica – onde ela morou por muitos anos – até o Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. De acordo do G1, o velório no cemitério acontecerá na Capela VIP, às 15h (restrito a familiares e amigos) e o sepultamento, às 16h, no setor do Cristo Redentor.