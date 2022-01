Verão 2022: confira sete lugares para visitar em Salvador nessa estação

Ribeira e Humaitá A Cidade Baixa tem muitos encantos. Separamos dois lugares, que estão bem próximos, para que você possa unir o útil ao agradável durante a sua visita a essa região da cidade. Primeiro, você segue até a charmosa Ribeira para apreciar a vista e tomar um saboroso sorvete. Em seguida, você vai até a Ponta do Humaitá para curtir um dos mais belos pores do sol da nossa cidade. E tudo isso à beira da Baía de Todos os Santos. É pra se apaixonar e voltar várias vezes durante todo o ano, não só no verão.

São Tomé de Paripe O primeiro lugar da lista fica em nosso Subúrbio Ferroviário. Se você é de Salvador e ainda não foi visitar a belíssima Praia de São Tomé de Paripe, então está na hora de mudar seus planos. Se oriente e vá conhecer sua cidade, rapaz! É fácil chegar até essa praia. Basta tomar uma condução até a Base Naval e caminhar alguns passos. Você estará de cara com o paraíso! De quebra, ainda pode pegar um barco e aproveitar parte do dia na Ilha de Maré.

Dizem que em Salvador é verão o ano todo, mas parece que em 2021 foi diferente! Choveu tanto nessa cidade que os soteropolitanos aproveitaram bem menos as belas praias da cidade do que em anos anteriores. Na esperança de que esse verão vai trazer bastante sol para nossa capital, preparamos uma lista especial com sete lugares para que você aproveite a estação mais quente do ano com o que Salvador tem de melhor. Confira:

Museu de Arte Moderna (Solar do Unhão)





Um dos lugares mais bonitos de Salvador, na minha humilde opinião, é o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), também conhecido como Solar do Unhão. O espaço costuma reunir uma galera descolada que aprecia o encontro do sol com o mar na mais bela Baía do planeta. Você pode aproveitar para curtir a Prainha do MAM, bem como fazer uma visita ao Restaurante da Dona Suzana, na Gamboa. Lembrando que o local ganhou recentemente um novo píer, restaurante e atracadouro marítimo.

Porto da Barra

A praia mais querida da cidade não podia ficar de fora da lista. Como no verão a cidade fica cheia, recomendo que prefira ir ao Porto de manhã cedo, de preferência nos dias de semana. Mas se sua agenda só permite ir aos finais de semana, se jogue. O importante é aproveitar e curtir tudo que a cidade tem a oferecer de melhor a baianos e turistas. Para muitos, o Porto tem o banho de mar mais gostoso da capital. Isso sem contar que o pôr do sol dispensa comentários.

Stella Mares e Praia do Flamengo

Por falar em praia, outras duas que merecem sua atenção e visita na estação – que tem a cara da Bahia – , são as de Stella Mares e Praia do Flamengo. Vizinhas, as duas praias são concorridas e costumam reunir gente de todas as idades. A região conta com famosas barracas, o que é um diferencial para outros trechos de orla da nossa capital. Lembrando que aos finais de semana, você pode pegar um pouco de engarrafamento e ter alguma dificuldade para estacionar, mas nada que não compense as boas horas que você vai desfrutar em duas das mais belas praias de Salvador.