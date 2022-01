Verão da Casa Rosa estreia nesta quinta-feira (13)

Para que gosta de boa música, o projeto Verão na Casa Rosa é uma boa pedida. O evento, que acontece de janeiro à março no histórico casarão do Rio Vermelho, será palco para 24 artistas da nova geração. A estreia será no dia do Senhor do Bonfim, nesta quinta-feira (13) às 21h, e os ingressos custam inteira R$ 120,00 e meia-entrada R$ 60,00 e podem ser adquiridos através deste site.

Cumprindo todos os protocolos de segurança, o evento exigirá uso de máscaras, álcool em gel e a apresentação do comprovante de vacinação. A programação que trará música baiana, encontros com mistura de linguagens artísticas, homenagem as principais festas populares de Salvador e terá edições especiais em todas as sextas-feiras com o Sarau da Casa Rosa, que fará sua estreia com uma homenagem ao maestro Letieres Leite.