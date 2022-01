Verão do bebê: um guia com tudo o que você precisa saber para curtir com segurança

Quem aí é do time que adora um solzinho? A estação mais quente do ano já começou e se você tem um bebê em casa pode, sim, curtir junto com ele. No entanto, é preciso ter muito cuidado para aproveitar só o melhor do calor. Assim, a estação não deixa traumas e nem marcas na pele, apenas uma coleção de memórias deliciosas. Mas como se preparar?! Pensando nisso, a BabyHome reuniu aqui tudo o que você precisa saber para o primeiro verão do bebê ser um sucesso. E isso vale para o segundo, o terceiro e os verões da vida toda.

Cuidado com o sol

A primeira coisa em que a gente pensa quando se fala em verão é nele: o astro rei, o sol. É iluminado, maravilhoso, aquece… Mas também pode ser muito perigoso, principalmente para a pele sensível do bebê. Por isso, todo cuidado é pouco. A primeira coisa a se lembrar é do horário de exposição, que deve ser antes das 10h ou depois das 15h – e, mesmo assim, seguindo todas as precauções.

“A exposição solar tem por objetivo a produção de vitamina D, a fim de prevenir o raquitismo. Além disso, melhora o sono, estimula a curiosidade e o desenvolvimento neuropsíquico, mas sempre nos horários indicados”, aponta a dermatologista Maria Cecília Rivitti, assessora do Departamento de Dermatologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

“Entretanto, é fundamental que a temperatura esteja agradável e que os pais não exponham nunca o rosto da criança. É preferível tomar sol nos membros, como braços e pernas. O bebê deve ficar de costas para o sol, para evitar que ele fixe os olhos na luz – o que pode resultar em lesão ocular irreversível”, alerta a médica.

É importante lembrar também que crianças pequenas, menores de 2 e 3 anos, não devem ficar expostas ao sol por longos períodos. “Além do risco de queimaduras, há risco de desidratação e insolação”, reforça a especialista.

Proteção nunca é demais

Se for ficar com seu bebê na praia, na piscina, no parquinho, na pracinha ou em qualquer lugar em que faça sol, além de controlar o horário e o tempo de exposição, certifique-se de levar o arsenal completo.

“Roupas, bonés e chapéus, principalmente com proteção ultravioleta, são extremamente eficazes na prevenção dos efeitos danosos da radiação solar. Os de qualidade certificada não perdem a capacidade de proteção”, explica Maria Cecília.

Nos bebês maiorzinhos, lembre-se também dos óculos escuros para proteger os olhos dos raios ultravioleta. E, claro, use o filtro solar. Mas atenção! Esse tipo de produto só pode ser usado em bebês a partir de 6 meses. “Dê preferência a fórmulas que sejam apropriadas para crianças. Aplique uma camada meia hora antes de sair para o sol. Aplique uma segunda camada na face, nos ombros, no dorso superior e no peito. Reaplique a cada 2 ou 3 horas e após nadar ou se enxugar”, recomenda a dermatologista.

Pele macia

A pele do bebê, em geral, não precisa de hidratante – a não ser que esteja ressecada por algum motivo ou que a criança tenha algum diagnóstico, como dermatite atópica. Nesse caso, use os produtos recomendados pelo médico dela.

Xô, insetos!

O verão também é uma época mais favorável para a proliferação de insetos. Além do incômodo, da coceira e irritação da pele, alguns transmitem doenças sérias, como é o caso do Aedes aegypti, responsável pela Dengue, Zika e Chikungunya. “Veja se o produto escolhido tem registro da Anvisa e observe as recomendações da rotulagem. Repelentes naturais não têm eficácia para prevenir picada desses insetos, que transmitem as doenças citadas”, lembra.

“A maneira certa de passar repelente é evitar as mãos e a face para a criança não ingerir o produto acidentalmente. No mais, é seguir a recomendação da rotulagem”, orienta.

Hidratação em dia

Beber água: esse é um dos principais cuidados no verão do bebê. Por isso, se seu filho for maior de 6 meses e não estiver mais em aleitamento materno exclusivo, ofereça bastante água, ao longo do dia inteiro. Se ainda estiver apenas sendo amamentado, reforce a oferta de leite materno. É por meio dele que seu filho se hidrata (se estiver somente mamando no peito, ele não precisa de água).

Cuidado com a comida

Para os bebês que já estão na introdução alimentar, é fundamental dar uma atenção extra à comida. Se for levar lanchinhos e frutas à praia, certifique-se de que eles estejam frescos, mantidos na temperatura certa, para evitar intoxicação alimentar por comida estragada. Use gelo e térmica. Evite também comprar alimentos de procedência duvidosa ou que não tenham armazenamento adequado, na praia ou em outros passeios.

Troca de fralda

Capriche nas trocas. Os bebês têm assaduras por conta da exposição prolongada da urina e das fezes com a pele. O ambiente quente e úmido das fraldas favorece esse tipo de problema. Se o bebê tiver feito xixi, lavar com água é suficiente. “Se tiver feito cocô, é preciso usar água e sabão e enxaguar bem a pele”, explica a dermatologista.

Se seu bebê for entrar na água do mar, da piscina ou em outros lugares, há fraldas específicas para este fim, que não absorvem tanto a água e, assim, não incham ou ficam com aspecto “empedrado”. Elas são mais confortáveis para o verão do bebê. Existem modelos descartáveis e ecológicos, de tecido, reutilizáveis (na BabyHome Store você encontra as duas opções).

De olho na segurança

Para os bebês ou crianças maiorzinhas, a segurança é outro ponto de atenção. Perto de piscinas (mesmo as pequenas, de borracha, com pouca água) redobre os cuidados. Use boias e não deixe a criança sozinha – nem mesmo por um minuto.

De acordo com a ONG Criança Segura, crianças de até 4 anos têm coordenação motora ainda limitada e ainda não desenvolveram a habilidade de reconhecer situações perigosas e reagir rapidamente a elas. A cabeça também é proporcionalmente mais pesada que o resto do corpo, dificultando o equilíbrio.

Lista completa para o verão do bebê ser delicioso – e sem sustos ou traumas!

Para ajudar você a organizar tudo o que você precisa para curtir o verão com seu filho, fizemos uma listinha com algumas sugestões de produtos. Confira: