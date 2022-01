Versão Barata: faça sorvete magnum em casa com poucos ingredientes

Muito bem-vindo a este verão escaldante da Bahia. E nada melhor do que um sorvete ou picolé nessa época do ano, não é?! Agora, uma pergunta: qual é seu picolé favorito? O nosso é o Magnum. No entanto, ele é um dos produtos mais caros do freezer de sorvetes e, por isso, buscamos uma alternativa que é igual à versão original e ainda mais barata. Com essa receita você faz quatro magnuns pelo preço de um! Ficou curioso: Confira abaixo todo o passo a passo: