Vestibular 2021/2 via Enem: UERJ libera 1ª reclassificação para vagas remanescentes

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) liberou nesta semana a 1ª reclassificação do Vestibular 2021/2 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para preenchimento de vagas remanescentes. Os candidatos podem conferir a lista de aprovados no site da UERJ.

De acordo com o cronograma da UERJ, os candidatos aprovados na 1ª reclassificação devem realizar a pré-matrícula on-line nos dias 24 e 25 de janeiro, segundo as orientações do edital.

Como foi o Vestibular 2021/2 via Enem?

A classificação dos candidatos neste processo seletivo foi feita exclusivamente a partir das notas do Enem. Conforme o edital, foram aceitas as notas das edições do Enem de 2017 a 2020.

Puderam realizar as inscrições os candidatos que tenham sido aprovados com nota mínima de 200 pontos em cada uma das provas objetivas e 300 pontos na prova de redação. A UERJ recebeu as inscrições do Vestibular 2022/1 via Enem entre os dias 9 e 18 de novembro de 2021.

Ao todo, a UERJ ofertou 608 vagas para esse processo seletivo. Ainda de acordo com o edital, houve a reserva de 45% das vagas para estudantes negros, indígenas e quilombolas, e para alunos oriundos de escolas da rede pública.

As vagas estão distribuídas em São Gonçalo, Resende, Nova Friburgo, e Duque de Caxias. O edital especifica ainda que as vagas ofertadas são para os seguintes cursos de graduação: Ciências Biológicas; Engenharia Mecânica; Engenharia Química; Geografia; História; Engenharia de Produção; Letras; Matemática; e Pedagogia.

