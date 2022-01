Vestibular 2022: UENP encerra período para pedidos de isenção da taxa

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) encerra nesta terça-feira, dia 11 de janeiro, o prazo para envio das solicitações de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2022. De acordo com o edital, os pedidos podem ser feitos até as 23h59 de hoje.

As solicitações de isenção devem ser feitas por meio do site de Vestibular da UENP., no mesmo endereço eletrônico em que são recebidas as inscrições.

Podem solicitar o benefícios os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e candidatos que são membros de família de baixa renda. O resultado da isenção está previsto para o dia 25 de janeiro.

Conforme o edital, os interessados podem realizar a inscrição no Vestibular 2022 até o dia 17 de fevereiro. Ainda segundo o edital, o valor da taxa de inscrição para pagamento até o dia 17 de janeiro é de R$ 130. Para pagamentos após essa data, até o dia 18 de fevereiro, a taxa é R$ 150.

Provas e vagas

A UENP vai aplicara as provas do Vestibular 2022 no dia 3 de abril. Os locais de prova serão em Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho.

De acordo com o edital, o processo seletivo é composto por uma prova de redação e por uma prova com 60 questões objetivas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol), História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Matemática, Física, Química e Biologia.

A oferta da UENP é de 1.083 vagas em diversos cursos de graduação. Do total das vagas, 45% estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas: 20% para as cotas sociais; 20% para as cotas sociorraciais; e 5% para as cotas PcD (pessoas com deficiência).

