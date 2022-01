Vestibular 2022: UFGD encerra período de inscrição nesta sexta-feira (14)

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) encerra nesta sexta-feira, dia 15 de janeiro, o período de inscrição do Processo Seletivo Vestibular 2022. A UFGD abriu as inscrições no dia 16 de novembro de 2021.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas por meio do site da universidade. Para efetivar a inscrição, é preciso pagar uma taxa no valor de R$ 100.

Puderam solicitar a isenção da taxa candidatos inscritos no CadÚnico e os estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas ou como bolsistas em escolas da rede privada.

Provas

A aplicação das provas está prevista para o dia 20 de março de 2022, e será das 13h às 18h30, em Dourados e Campo Grande. A UFGD deve informar os locais de prova na semana anterior, no dia 7 de março.

De acordo com a UFGD, a prova será composta por uma redação e por 60 questões objetivas sobre assuntos das disciplinas do ensino médio.

A universidade definiu cinco obras literárias obrigatórias para a prova do Vestibular 2022: “Lucíola”, de José de Alencar; “Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada”, de Carolina Maria de Jesus; “A Borra do Café”, de Mário Benedetti; “Vozes Anoitecidas”, de Mia Couto; e “Quarup”, de Antônio Callado.

Vagas e resultados

A UFGD está ofertando 962 vagas neste processo seletivo. As oportunidades são para 33 cursos de graduação. Haverá reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas.

Desse modo, 50% das oportunidades serão para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Além disso, a UFGD destina uma vaga de cada curso para estudantes indígenas, independente de onde cursaram o ensino médio.

Segundo o cronograma, a UFGD deve liberar as notas da prova objetiva em 12 de abril. Já a divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 2 de maio. O resultado final será publicado em 13 de maio.

E aí? Gostou do texto? Então de aqui o seu comentário!

Leia também Enem 2021: 1º dia de reaplicação registra abstenção de 67%; veja aqui mais detalhes.