Vestibular 2022: UFRGS divulga número de candidatos por vaga

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou, por meio da Comissão Permanente de Seleção (Coperse), a lista com o número de candidatos por vaga. A UFRGS liberou a concorrência do Vestibular 2022 nesta terça-feira (25).

De acordo com os dados informados, os cursos mais concorridos do processo seletivo são Medicina, com 50,17 candidatos por vaga, psicologia (diurno 18,79 c/v; noturno 14,10 c/v), e biomedicina, com 11,64 candidatos por vaga.

Em seguida, vem os cursos de fisioterapia (10,76 c/v), ciência da computação (9,14 c/v) e medicina veterinária (8,43 c/v). A densidade de todos os cursos pode ser consultada por meio do site da Coperse.

Provas estão mantidas para fevereiro

Mesmo com o aumento do número de casos da Covid-19, a UFRGS decidiu manter a aplicação das provas. Desse modo, o Vestibular 2022 será realizado nos dias 12 e 13 de fevereiro. O início das provas está marcado para as 15h:

12 de fevereiro (sábado) : provas de História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, Matemática e Redação;

: provas de História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, Matemática e Redação; 13 de fevereiro (domingo): Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna e Química.

Em ambos os dias, a duração das provas será de 5 horas e 30 minutos. A UFRGS deve informar os locais de prova a partir do dia 28 de janeiro. A aplicação será nas seguintes cidades: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí.

Veja as obras literárias obrigatórias do Vestibular 2022.

Vagas e resultado

A UFRGS está ofertando 3.980 vagas para 89 cursos de graduação. Do total, 50% das vagas de todos os cursos estão reservadas para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/12).

A divulgação do resultado, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 25 de fevereiro.

