Vida financeira: três erros que você pode estar cometendo

Entra ano sai e ano e muitas pessoas ainda tem dificuldade em organizar a sua vida financeira. Saiba que você não é o único que pode estar nesta situação, porém existem erros que você pode estar cometendo sem nem ao menos saber.

Para evitar repetir esses erros “comuns” é preciso disciplina, mas o primeiro passo e conhecê-los. Leia o artigo até o final e se te ajudar compartilhe com uma amigo, ele pode estar com o mesmo problema que você.

1. Gastar mais do que ganha

Esse é o principal erro e que você deve parar agora mesmo. Para saber se de fato você tem feito isso, basta analisar se você sempre está no vermelho ou parcelando ainda mais todas as suas compras.

É importante também que você faça uma tabela com tudo que gastou no mês e o quanto você recebe de fato, assim você terá a verdadeira noção do quanto a mais você tem gastado ou não.

Se o seu orçamento está apertado, você pode clicar aqui e ler o nosso outro artigo sobre o assunto.

2. “Hoje eu mereço”

Quem nunca teve um dia ruim e quis se presentear ou então foi muito bem alguma coisa e quis tomar a mesma atitude? Quem nunca agiu assim que atire a primeira pedra.

O problema não está no fato de você merecer ou não, mas realizar os gastos sem qualquer controle. Tudo bem “merecer”, mas o valor está dentro do seu orçamento, você realmente não se trará dívidas? Essas perguntas levam para o próximo tópico, essencial para não errar mais.

A recomendação não é nunca mais comprar algo que você gosta, mas organizar o seu dinheiro para que possa “merecer” determinado dia, sem gastar mais do que pode.

3. Não ter controle entre as entradas e saídas

Você sabe o quanto você ganha seja o salário líquido + outras rendas ou então valor que alcança no mês, caso tenha um negocio próprio? Se você respondeu não, não precisa se desesperar, sempre há tempo para colocar a sua vida financeira no trilho.

Se você já sabe quanto ganha, porém já sai um passo na frente. Se você não sabe, olhe sua conta bancária e tire a média dos últimos três meses.

Depois disso, você deve passar a anotar tudo que você compra e ir subtraindo do seu salário. Você também deve ter uma planilha mensal com todos os seus gastos fixos anotados e calculados, como água, luz, internet (se você tiver) e aluguel, por exemplo.

Você deve fazer o balanço dos valores que entram e saem da sua conta todos os meses e analisar possíveis gastos a serem cortados e até se tem gasto demais.