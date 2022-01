Vídeo: Fios de alta tensão se rompem e caem sobre veículo na Ponta Verde

Ainda de acordo com o relatado por pessoas que passavam no local no momento da queda, não foi feito nenhum tipo de isolamento e funcionários de uma loja próxima ao local se encarregaram de informar transeuntes que passavam distraídos pela região sobre o risco de choques.

Em nota, a Equatoria informou que técnicos da Distribuidora estão no local fazendo os trabalhos necessários de recomposição da rede. A distirubução de energia foi interrompida na região.