Vídeo: liquidações geram tumulto em hipermercado na Gruta

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o tumulto registrado no hipermercado Extra, no bairro Gruta de Lourdes, aqui em Maceió, após anunciar grande liquidação dos seus produtos. Em um dos vídeos é possível ver clientes disputando caixas de frango e até vassouras.

Ao Alagoas 24 Horas um cliente explicou que as promoções estavam ocorrendo de forma relâmpago, o que explica a correria e a disputa pelos produtos. Teve gente que decidiu passar o dia na loja para tentar aproveitar melhor as ofertas.

A rede de hipermercados Extra está encerrando as atividades, por isso, está fazendo grande liquidações de forma gradual até a desativação das unidades. O Grupo Pão de Açúcar (GPA) fechou a venda de 71 pontos comerciais para o Assaí e anunciou que deixará de operar com o modelo de hipermercado no Brasil.