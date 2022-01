‘Viemos como escravos porque a gente era eficiente’: fala de Natália gera polêmica na web

A participante da pipoca, Natália, foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter após uma fala polêmica que foi criticada por internautas. A sister, conversava na cozinha com outros participantes do “BBB 22”, na madrugada desta terça-feira (18), quando decidiu expor sua opinião sobre a origem da escravidão.

“Eu sou preta, realmente tem a história que a gente veio e viemos como os escravos sim, por que? Porque a gente era eficiente, porque a gente era forte. Por que a gente veio como escravo? Porque a gente era bom no que a gente fazia. Por isso. Porque se colocasse, talvez, uma pessoa lá pra fazer aquilo não conseguiria. Entendeu?”, disse a participante.

Rapidamente internautas rebateram os comentários da sister. “Estou chocado com a normalização dela sobre negro ser escravo. Caramba, eu fiquei com raiva”, escreveu um usuário. “Zero consciência racial ou puro mal caratismo?”, pontuou outra.