Vigor tem vagas de emprego em São Paulo; veja funções

A Vigor, uma das maiores companhias do setor de laticínios no Brasil, é reconhecida pelos iogurtes gregos, queijos ralados e requeijão. A empresa possui um amplo portfólio de produtos, atendendo entre os mais variados consumidores.

Acompanhe as vagas disponíveis e os requisitos exigidos pela empresa:

Analista Ambiental (Pleno) : nível superior completo em áreas relacionadas, necessários possuir ou estar cursando alguma especialização e experiência no setor alimentício;

: nível superior completo em áreas relacionadas, necessários possuir ou estar cursando alguma especialização e experiência no setor alimentício; Coordenadores de Qualidade : desejável possuir conhecimentos em leite e seus derivados, boas práticas em laboratório e conhecimentos em FSSC 22000;

: desejável possuir conhecimentos em leite e seus derivados, boas práticas em laboratório e conhecimentos em FSSC 22000; Vendedores Pré-Vendas : superior completo em áreas relacionadas, conhecimento em varejo, experiência em empresas de bens de consumo e CNH categoria A;

: superior completo em áreas relacionadas, conhecimento em varejo, experiência em empresas de bens de consumo e CNH categoria A; Coordenadores de Vendas (Food Service) : superior completo em Agronomia, Administração ou Engenharias, Pacote Office e Inglês Avançado, pós graduação ou MBA e Power BI;

: superior completo em Agronomia, Administração ou Engenharias, Pacote Office e Inglês Avançado, pós graduação ou MBA e Power BI; Gerente Regional de Canais Indiretos : graduação completo em áreas relacionadas, MBA ou pós graduação, experiência na área, Pacote Office avançado e disponibilidade para realizar viagens;

: graduação completo em áreas relacionadas, MBA ou pós graduação, experiência na área, Pacote Office avançado e disponibilidade para realizar viagens; Analista de Compliance (Júnior) : experiência nas áreas jurídicas, conhecimento de leis trabalhistas, graduação completa e Espanhol e Inglês de nível intermediário;

: experiência nas áreas jurídicas, conhecimento de leis trabalhistas, graduação completa e Espanhol e Inglês de nível intermediário; Analista de Trade Marketing (E Commerce): superior completo em áreas afins e Pacote Office avançado.

Como se inscrever

Para ocupar uma das colocações citadas acima, é importante que o candidato atenda aos requisitos exigidos pela Vigor e realize sua candidatura no cargo pretendido através da página de inscrições.

