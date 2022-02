Vinho pode proteger contra covid-19, mas cerveja tem efeito contrário, diz estudo

Além da aglomeração, ambientes fechados e uso incorreto da máscara, outro fator pode ser de risco para contrair a Covid-19: a cerveja. De acordo com um estudo feito por pesquisadores do Hospital Shenzhen Kangning, na China, o consumo da bebida alcoólica aumenta o risco de contrair a doença. Por outro lado, consumir vinho pode proteger da infecção.

“O consumo de cerveja e cidra não é recomendado durante as epidemias. As orientações de saúde pública devem se concentrar na redução do risco de Covid-19, defendendo hábitos de vida saudáveis e políticas preferenciais entre os consumidores de cerveja e cidra”, afirmam os autores no estudo.