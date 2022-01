Virgínia é criticada pela web após mostrar valor doado para vítimas das chuvas na Bahia

Virgínia Fonseca se viu no olho do furacão após sofrer uma nova onda de ataques nas redes sociais na última terça-feira (4). Na ocasião, a influenciadora recebeu críticas após publicar uma foto onde mostrou a quantia doada para as vítimas das chuvas na Bahia.

Na imagem, é possível ver que o valor doado foi de R$261 mil, dinheiro que foi depositado na conta da Cruz Vermelha, ONG internacional que tem atuação na diminuição do impacto causado por catástrofes. “Começando 2022 ajudando. Doação para a Bahia realizada”, escreveu.

Antes mesmo das críticas começarem, a esposa de Zé Felipe já havia dito aos críticos de plantão o motivo da divulgação. “Lembrando que postei aí o print porque já tinham pessoas achando que a gente não ia fazer a doação, que tinha sido tudo mentira”, disse.

Ainda assim não adiantou, em uma postagem do perfil de fofocas “Choquei” no Twitter, é possível ver diversos comentários sobre a exposição da doação. Com o burburinho, o nome da influencer chegou a ficar entre os mais comentados da rede social.

“Fez e correu pra avisar… pra sair em coluna de fofoca… zero chocada!”, escreveu uma conta. “Não sabia que para uma boa ação se concretizar precisa postar em rede social”, pontuou outra.