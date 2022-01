Visitas em hospitais estaduais estão suspensas por causa da pandemia

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) determinou nesta segunda-feira (24) a suspensão das visitas em todos os hospitais estaduais, seja em enfermarias ou UTIs e Centro Cirúrgico por causa do aumento do número de casos de Covid-19 em todo o estado.

“As unidades de saúde devem incentivar as visitas virtuais, através de vídeo chamadas ou ligações, através da equipe multiprofissional, conforme o Manual de Orientações para reunião virtual com a equipe de assistência, disponível no site da Sesab”, explica nota técnica atualizada pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES) nesta segunda.

Em caso de gestantes, passa a ser permitido apenas um acompanhante durante toda a evolução do trabalho de parto, desde que seja respeitado o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas presentes na sala, contando com a equipe de saúde e as outras parturientes. O acompanhante deve utilizar máscara cirúrgica durante todo o período que estiver na unidade de saúde.

Além disso, a nota estabelece que os hospitais devem exigir comprovação de esquema vacinal completo, ou através do cartão de vacinação, do aplicativo do ConectSUS do Ministério da Saúde ou do aplicativo do próprio município de residência.