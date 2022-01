Vítima de acidente de trânsito fatal na AL 110 é identificada

A vítima fatal do acidente ocorrido nesse domingo (9), em Arapiraca, foi identificada como Genilvan dos Santos Ferreira. O sinistro aconteceu em um trecho da rodovia AL 110, nas imediações do Sítio Laranjal, no município do Agreste alagoano. LEIA MAIS: Vídeo: Grave acidente na AL 110 deixa homem morto e outro ferido A identidade do…

A vítima fatal do acidente ocorrido nesse domingo (9), em Arapiraca, foi identificada como Genilvan dos Santos Ferreira. O sinistro aconteceu em um trecho da rodovia AL 110, nas imediações do Sítio Laranjal, no município do Agreste alagoano.

A identidade do passageiro, que ficou preso às ferragens, não foi divulgada. O corpo da vítima fatal foi levado para a sede do Instituto Médico Legal (IML), em Arapiraca, para que os procedimentos necessários sejam realizados.

O acidente

Segundo as informações, o acidente teria ocorrido após o condutor perder o controle da direção durante uma ultrapassagem e capotar o veículo, que só parou no acostamento da via. Quando chegaram no local do sinistro, os bombeiros encontraram Genilvan sem sinais vitais.