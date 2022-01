Vítima é feita refém durante ação da PM em Massaranduba

Uma pessoa foi feita refém na madrugada deste sábado (8) durante uma operação da Polícia Militar na Península Itapagipana, que engloba os bairros de Massaranduba e Uruguai. De acordo com a corporação, vários confrontos foram registrados. O primeiro envolveu um grupo de mais de 10 indivíduos armados e resultou na morte de 4 suspeitos, ainda não identificados. Eles chegaram a ser socorridos para o Hospital Ernesto Simões Filho (HESF), mas não resistiram aos ferimentos.

Nessa etapa da operação – realizada por policiais do Comando da 17ª CIPM, sob orientação e apoio do Comando do CPRC-BTS e com reforço da 16ª CIPM, RONDESP-BTS e PATAMO – foram apreendidos drogas, celulares e 06 armas de fogo – sendo, 01 espingarda calibre .12, 03 submetralhadoras e 02 pistola 9mm.

Na fuga de um deles, uma pessoa foi feita refém. O criminoso, já identificado e de apenas 19 anos, foi preso por equipes do BOPE, que realizaram o protocolo de negociação. A polícia não deu detalhes da vítima feita refém. Com o sequestrador foi encontrado duas pistolas, uma 9mm e outra .380.

Já na atuação realizada no bairro do Uruguai, cinco suspeitos trocaram tiros com a polícia. Destes, um foi baleado e encaminhado ao Hospital do Subúrbio. Horas depois, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O homem estava com uma pistola .380. e drogas (33 papelotes de cocaína e 22 papelotes de maconha).