Vítimas denunciam golpe após prejuízo de mais de R$ 200 mil em Itabuna

Foto: Reprodução/Tv Bahia



Na tentativa de realizar o sonho da casa ou do carro próprio, um grupo de 15 pessoas acabou caindo em um golpe na cidade de Itabuna, sul da Bahia. De acordo com informações do G1 Bahia, todas as vítimas registraram boletins de ocorrência.

Para aplicar o golpe, os suspeitos pediam às vítimas um valor de entrada antes da entrega de um contrato falso. Ao receber a quantia, eles desapareciam. Segundo a Polícia Civil da cidade, os primeiros casos apareceram em 2021 e o prejuízo já ultrapassa o valor de R$ 200 mil.

O entregador Alessandro Silva dos Santos relatou, ao G1 Bahia, ter sido uma das vítimas do golpe. Ele sonhava em comprar uma casa própria e deu entrada de R$ 5 mil aos supostos vendedores. “Entrei em contato com eles, que prometiam [que a entrega seria] hoje ou amanhã e nada. Fui no escritório deles e quando cheguei lá, dei de cara com uma menina de uma loja de roupas [que fica próximo ao local]. Ela falou que eles tinham ido embora e que a gente tinha caído em um golpe”, relatou ao G1 Bahia.

De acordo com os investigadores, ao menos um dos três suspeitos de estelionato já têm passagens pela polícia. Os crimes, no entanto, não foram detalhados. Os homens atuavam em Itabuna desde julho do ano passado.