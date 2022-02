Vitória da Conquista recebe show acústico do Titãs em março; saiba mais

O Titãs, um dos maiores grupos de rock nacional, desembarca em Vitória da Conquista, na Bahia, no dia 27 de março com o show “Titãs Trio Acústico”. O evento acontece no Centro de Convenções Divaldo Franco, a partir das 20h, com a participação de Mário Fabre e Beto Lee.

Lançado no final dos anos 90, o acústico vendeu mais de dois milhões de cópias, ganhador de discos de ouro, platina e diamante. Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto, que estavam em meio ao lançamento do álbum “Doze Flores Amarelas”, montaram um show afetivo e despojado. Por conta da pandemia da Covid-19, a turnê que passaria por Vitória da Conquista em 2020 precisou ser adiada, e, retorna neste ano de 2022.

“Epitáfio”, “Isso”, “Enquanto Houver Sol”, “Porque Eu Sei Que é Amor” e “Toda Cor” são algumas das canções de sucesso do grupo, presentes no repertório.



Titãs Trio Acústico

Data: 27 de março de 2022

Horário: 20h

Local: Centro de Convenções Divaldo Franco (Av. Rosa Cruz, 1035 – Alto Maron, Vitória da Conquista/BA)

Ingressos: Site do Sympla

Classificação indicativa: 16 anos