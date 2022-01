‘Viva La Vida’: veja história por trás da nova canção da Timbalada

“Abraça, beije, diga eu te amo

Não deixe o tempo passar

No horizonte o céu está clareando

Mais um dia pra brilhar”

Esses são os primeiros versos da canção ‘Viva La Vida’ da banda Timbalada, lançada nesta sexta-feira (21), em Salvador. A música tem a cara do verão, traz um ritmo dançante, mas também tem chamado atenção porque remete à parte da vida de um policial militar, que ficou entre a vida e a morte por causa da H1N1.

O iBahia bateu um papo com Luiz Felipe, mais conhecido como Pão Dantas. Aos 36 anos, ele revelou que tudo na vida precisa ser vivido com intensidade e amor. E que a canção, apesar de ter sido feita há alguns anos, está mais atual do que nunca.

“A canção VIVA LA VIDA surgiu inicialmente após eu ter tido alta da UTI, onde fui desenganado pelos médicos por conta de uma pneumonia decorrente da H1N1. Fiz um esboço do refrão, mas deixei guardado!”, rememora.

“Alguns meses depois, em um encontro de compositores, tive a oportunidade de conhecer Ramon Cruz, um compositor baiano, que já escreveu muitos sucessos nacionais e também da música baiana, como “ Quando a chuva passar”, de Ivete, e “Bola de Sabão”, de Claudia Leite. Por ele também gostar de compor axé music, apresentei a ideia pra ele e de cara ele já abraçou”, descreveu Dantas.

Além de Dantas e Ramon, participam da composição Diego Barão e Magno Santana. Ambos, possuem músicas como “Atrasadinha”, gravada por Ferrugem e Filipe Araújo; e “Lepo Lepo”, por Psirico, respectivamente. Foi através de Ramon, que o hit chegou à Timbalada.

Diego Barão, Ramon Cruz e Magno Santana são compositores da canção ‘Viva La Vida’ (Fotos: Divulgação)

”Essa canção surgiu na hora certa. Apesar das dificuldades, devemos celebrar a vida, aproveitar os momentos, as pessoas! Abrace, beije, diga eu te amo! É uma música que serve de inspiração, com letra e melodia que transmitem alegria”, revelou Denny Denan.

Buja Ferreira, que divide o vocal da banda, ressaltou que a letra representa muito a alegria dos timbaleiros. ”Gosto muito dessa canção e acho que as pessoas vão se identificar também. É a cara da TIMBALADA! Alegria, alegria!”, disse.

Luiz Felipe ficou entre a vida e a morte por conta do H1N1 (Foto: Acervo Pessoal)

Família e Carreira

Luiz Felipe, contou que a música sempre foi um espaço afetivo e incentivado pelos pais. “Comecei na música, ainda criança, influenciado pelo meu pai que, sempre nas festas e encontros da família, tocava violão e cantava”, contou.

“Como o violão era muito grande pra mim na época, não me despertou interesse em aprender! Mas, aos doze anos de idade, conheci através de um amigo o cavaquinho. Foi paixão à primeira vista!”, disse o compositor.

Em entrevista ao iBahia, ele contou o que fez para praticar o instrumento em casa, já que os pais não tinham condição de comprar o instrumento.

“Arranquei um lastro de madeira da minha cama e desenhei o braço do cavaquinho! E assim treinava os acordes que aprendia no cavaquinho do meu amigo, Após alguns meses, meu pai conseguiu me presentear com um cavaquinho, que tenho até hoje!”, relatou.

As influências musicais do artista e militar são de peso. “Gosto muito de compor para os artistas baianos. Temos uma música muito rica e plural aqui na Bahia. Minhas principais influências musicais são Carlinhos Brown, Jau, Saulo, Filipe Escandurras, Ramon Cruz. Hoje tenho o privilégio de também ser amigo e parceiro de composição de alguns desses que me influenciaram!”, disse.

A carreira de Luiz Felipe na composição é algo a se destacar e se revela ainda mais no sucesso que ‘Viva La Vida’ já vem fazendo. Xand Avião, Priscila Senna, Léo Santana, Netinho, Tomate, Margareth Menezes, Sarajane, Rode Torres, Seu Maxixe…e a lista não para.

A primeira composição foi realizada aos 15 anos de idade. E, pouco tempo depois, ele teve a “primeira composição gravada. “Pele Nua” foi em parceria com cantor Danniel Vieira e que foi lançada como música de trabalho dele!”, contou.

Sobre a emoção em escutar a música na voz de grandes artistas, Dantas foi direto:

“Ouvir CONFIRA sendo executada pelo artista, estar na boca do povo, nas rádios, nas plataformas digitais é para mim a materialização da composição! É o fechamento do ciclo, da ideia, criação, gravação e lançamento! É ter no mundo algo seu, que trará alegria para pessoas que nem me conhecem”, comemora o compositor.

Ouça abaixo a canção completa