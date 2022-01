Vivo abre 300 vagas exclusivas para profissionais com deficiência

A Vivo abriu 300 vagas exclusivas para pessoas com deficiência para a área de experiência do cliente da companhia. Há oportundiades em Salvador, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, Vitória. As vagas são para atuar como atendente, em formato home office.

A seleção será online e o salário é compatível com o que é oferecido no mercado. Entre os benefícios estão vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico; seguro de vida; day off de aniversário; plano móvel controle, desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps, além de licença parental. Os selecionados contarão ainda com um auxílio home office e a Vivo fornecerá também equipamentos como notebook, mesa e cadeiras para execução do trabalho à distância.