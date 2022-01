‘Vivo um misto de culpa por viver’, desabafa Luíza após morte de Maurílio

A cantora Luíza voltou as redes sociais e fez um desabafo sobre a morte de sua dupla, Maurílio, que faleceu no dia 29 de dezembro, aos 28 anos, por conta do agravamento de um tromboembolismo pulmonar.

“Quando você perde alguém, dá uma despertada porque a gente não sabe quando vai ser nosso último dia”, iniciou a sertaneja através de uma série de vídeos em seus stories do Instagram.

A cantora revelou passar por um misto de culpa de viver. “Você fica em um misto de culpa por viver, mas com uma vontade louca de viver. Eu aprendi a vida inteira a me preparar para isso [luto] e lidar de uma forma natural, mas eu não consigo. Me abalou demais”, desabafou.

“Tudo vai ficar bem. Maurílio era muito prático. Acredito que se ele pudesse dizer alguma coisa, falaria para a gente ficar bem”, finalizou.