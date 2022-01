Vocalista do Mastruz Com Leite diz ter sido assediada por colega de banda; veja vídeo

Larissa Ferreira, vocalista da banda Mastruz com Leite, denunciou que foi abusada por um colega do grupo. Nos stories, do Instagram, a cantora disse que ato aconteceu enquanto ela e o marido dormiam em coma alcóolico.

“Fiquei com uma crise grande de ansiedade. Passei a semana todinha vomitando. Não tive coragem, até que me abri. A primeira pessoa que falei foi a Mara [colega de banda]. Ela até cogitou de eu não falar para o Jean, com medo dele fazer uma merda grande, mas aquilo estava me comendo por dentro. Não ia conseguir ficar no mesmo ambiente que esse homem. Estou em tempo de morrer de ansiedade esses dias. Rebeca me apoiou totalmente, mas faltava meia hora para a gente viajar e ela falou que não poderia fazer nada na hora, mas que iria resolver. Viajei esses três dias em que a Renara [outra vocalista] não estava presente. Aguentei, fique à base de remédio controlado. As medidas já foram tomadas. Rebeca disse que eu não tinha culpa. Nenhuma mulher tem culpa de ser abusada. Eu estava vestida, e mesmo que eu estivesse nua, ninguém tem o direito de tocar numa mulher se ela não deixar. Mas foi muita covardia, eu estava dormindo”, pontuou ela no relato. Assista ao vídeo abaixo: