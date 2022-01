Web comemora término de Gabi Brandt e Saulo Pôncio: ‘O brilho voltou’

Após anunciar o término de seu casamento com Saulo Pôncio, Gabi Brandt se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta terça-feira (4). Internautas fizeram questão de opinar e comemorar o fim do relacionamento da influenciadora.

“Gabi Brandt tá solteira, em 2022 não vai ter homem meia boca com mulheres incríveis”, pontuou uma internauta. “Gabi Brandt solteira, tô tão feliz, parece que ela era uma amiga que terminou com um namorado chato”, escreveu outra usuária.

“Eu fico muito impressionada sobre como uma mulher perde a luz quando está em uma relação pesada… Quando elas se libertam, o brilho voltou, chega a ser bizarro”, disse outra conta.

Através de seu perfil do Instagram, Gabi Brandt respondeu à questão de um seguidor sobre essa perspectiva de que “seu brilho voltou”, após o término. “Acho meio forçação de barra… Até porque eu tô do mesmo jeito de antes, só que triste no off (risos) e eu sei que é na intenção de elogiar, mas falando isso o povo acaba insinuando que meu ‘brilho’ depende de alguém, e não de mim”, escreveu.

