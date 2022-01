WhatsApp 2022: Confira 7 novas funções que podem ser liberadas neste ano

Com intuito de promover as melhores experiências aos seus usuários, o WhatsApp prevê implementar novas funcionalidades na plataforma em 2022. Veja 7 delas a seguir:

Comunidades

As comunidades funcionarão como grupos secundários anexados a grupos maiores. Neste caso, em um grupo geral com as pessoas de uma pequena empresa, por exemplo, será possível criar comunidades com funcionários de cada setor.

Transcrição de áudios

Esta funcionalidade já está em fase testes no mensageiro beta IOS. Ela permite que o usuário transcreva áudios caso não consiga ouvi-los em um determinado momento. Além disso, será de grande valia para os deficientes auditivos que utilizam a plataforma de mensagens.

Administradores poderão deletar mensagens

Também em fase de testes está o recurso que permite aos administradores de grupos apagar mensagens enviadas no chat, sendo de própria autoria ou dos demais integrantes. A novidade dará mais controle ao gerente do grupo, ao evitar situações desconfortáveis, por exemplo.

Conexão em mais celulares

O WhatsApp busca possibilitar que uma mesma conta seja conectada à dois celulares. Atualmente o serviço só está disponível apenas entre um celular e outros dispositivos, como computadores e notebooks.

Criptomoedas

A opção do envio de criptomoedas será habilitada apenas para os usuários dos Estados Unidos, até o momento. O WhatsApp permitirá que usuários recebam e enviem criptomoedas pela plataforma, através de uma parceria com a Novi (carteira digital do Facebook).

Atalho para respostas rápidas

O mensageiro já está testando o novo atalho de respostas rápidas. A ferramenta indica mensagens prontas de forma rápida para que o usuário não perca tempo na conversa, substituindo o antigo atalho “/”.

Reações de mensagens

Assim como no Facebook, Messenger e Instagram, o WhatsApp também terá a opção que permite ao usuário reagir a mensagens específicas nos chats. A emoções serão por meio de emojis e outros símbolos.