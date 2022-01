WhatsApp: administradores de grupos poderão apagar mensagens de qualquer pessoa

O portal WABetaInfo sempre procura encontrar brechas no WhatsApp para divulgar as novidades com antecedência. A descoberta da vez foi uma funcionalidade que permitirá aos administradores de grupos apagar qualquer mensagem. A nova função deve ser implementada na versão beta do aplicativo no início de 2022.

Com a nova ferramenta, o administrador de um grupo poderá deletar mensagens enviadas por qualquer um dos participantes. Quando a ação for realizada uma mensagem será exibida: “Esta mensagem foi removida por um administrador” para os demais componentes.

Sem previsão de lançamento

Até o momento, a empresa não divulgou a data específica para o lançamento da novidade para os testadores na versão beta do mensageiro ou para o público geral. O site especializado ainda descobriu que futuramente os administradores ainda terão mais poder sobre os grupos, podendo até moderá-los.

Contudo, cabe salientar que recentemente o WABetaInfo também compartilhou a descoberta da atualização 2.2147.4 para o WhatsApp Desktop. Segundo o portal, o novo recurso permite que mensagens sejam apagadas em até 7 dias – anteriormente o prazo era de 1 hora, 8 minutos ou 16 segundos.

Atualmente, a plataforma de mensagens instantâneas mais utilizada no mundo, WhatsApp, já permite que seus usuários ocultem informações como a foto de perfil e visto por último para alguns contatos específicos. Agora, o mensageiro está trabalhando em possibilitar a mesma configuração no status “online”.

As informações vêm do portal WABetainfo, que afirma que o WhatsApp está testando o recurso que inviabiliza a visualização do “online” e do “visto por último” para pessoas nas quais o usuário nunca trocou mensagens pela plataforma. A intenção é evitar que desconhecidos tenham acesso as informações ou acompanhe a rotina da pessoa.

Status “online”

Um dos motivos para o desenvolvimento da nova funcionalidade é evitar o stalker de terceiros através de aplicativos que monitoram a atividade “online” do usuário. Com a nova opção, essas ações não serão mais realizadas, impossibilitando a visualização da informação.

A novidade já está sendo testada na versão Beta do WhatsApp para aparelhos Android e iOS. A nova funcionalidade permite que o usuário selecione alguns contatos específicos para ficar sem acesso ao status, da mesma forma que ocorre com a configuração que limita a visualização da foto de perfil.