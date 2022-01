WhatsApp: Conheça alguns truques para ficar off-line e invisível no aplicativo

Usuários do WhatsApp aguardam a liberação do recurso que permitirá ficarem off-line e invisíveis na plataforma de mensagens. Embora o mensageiro já permita que o “visto por último” seja ocultado para algumas pessoas, ainda é possível aprimorar as ferramentas de privacidade do aplicativo.

Mesmo não sendo oficialmente, é possível que você acesse a sua conta no WhatsApp sem ninguém saber. Confira as dicas abaixo e veja como ficar “indisponível” para os seus contatos.

Como ficar off-line e invisível no WhatsApp?

Pela barra de notificação: este é um dos truques mais conhecidos. Ao ler as mensagens pela barra de notificações, será possível respondê-las sem entrar no próprio no WhatsApp . Lembrando que só será possível ler e envia apenas mensagens curtas;

este é um dos truques mais conhecidos. Ao ler as mensagens pela barra de notificações, será possível respondê-las sem entrar no próprio no . Lembrando que só será possível ler e envia apenas mensagens curtas; Ativando o Modo Avião : Entrar no WhatsApp com o modo avião do celular ativado faz com que você fique off-line e invisível, isso porque, a conexão com a internet é interrompida.

: Entrar no com o modo avião do celular ativado faz com que você fique off-line e invisível, isso porque, a conexão com a internet é interrompida. Pelo aplicativo Unseen: ao acessar esse aplicativo é possível ficar off-line e invisível no WhatsApp. Os usuários poderão responder diretamente na tela da plataforma sem precisar acessar o WhatsApp ;

ao acessar esse aplicativo é possível ficar off-line e invisível no WhatsApp. Os usuários poderão responder diretamente na tela da plataforma sem precisar acessar o ; Interrompendo a conexão com a internet: como no modo avião, ao desativar a internet do celular, o WhatsApp não mostrará aos seus contatos que você está online ou, também, que está digitando alguma mensagem, por exemplo;

como no modo avião, ao desativar a internet do celular, o WhatsApp não mostrará aos seus contatos que você está online ou, também, que está digitando alguma mensagem, por exemplo; Pelo aplicativo Flychat: este aplicativo se conecta com o mensageiro fazendo com que todas as notificações sejam incorporadas em forma de “balões”. Por meio deles, é possível responder as mensagens sem abrir a plataforma de mensagens.

WhatsApp com avisos de print direto no aplicativo?

Surgiu nos meios sociais uma suposição de que o WhatsApp estaria estudando a implementação de um terceiro visto na confirmação de leitura das mensagens. O novo sinal azul serviria para revelar quando um usuário tirou print da conversa.

No entanto, o rumor é falso. De acordo com a empresa, não existe a pretensão de inserir um novo visto no recebimento e confirmação de leitura de mensagens na plataforma. Os tiques azuis servem apenas para confirmar que o contato visualizou uma mensagem que você enviou.

Conforme os boatos, o objetivo do mensageiro seria garantir mais transparência aos usuários e proteger informações compartilhadas em grupos. A nova ferramenta serviria para identificar quem tirou o print e divulgou o conteúdo do chat particular.

Hoje, quando o usuário desativa a confirmação de leitura, não é possível saber se ele leu ou não uma mensagem. Neste caso, mesmo que fosse liberado a suposta função (já desmentida), o seu real sentido seria desprezado quando o contato desabilitasse a confirmação.

Todavia, outras mudanças serão feitas no mensageiro, todas para melhorar a experiência do usuário. Recentemente, o WhatsApp incluiu a possibilidade de ouvir o áudio antes de enviá-lo e mensagens temporárias que se autodestroem após horas ou dias.