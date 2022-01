WhatsApp: Novo recurso para 2022

O WhatsApp está planejando realizar uma nova atualização na plataforma para sistemas Android e iOS. As informações são do portal WhatsApp, especializado em adiantar os interesses da empresa.

O aplicativo está trabalhando em uma página de informações de contato renovada. Para isso, será utilizada a mesma interface da plataforma de Informações comerciais (Aplicativo WhatsApp Business).

Vale ressaltar que esta é apenas uma das novidades que o WhatsApp está querendo liberar na plataforma em 2022. Foi divulgada uma informação de que o mensageiro também deseja criar um atalho de pesquisa, também planejado no WhatsApp para iOS.

Saiba como identificar a clonagem e se proteger

Atualmente, com certa frequência, criminosos estão aplicando golpes pelo WhatsApp e o mais famoso deles é o da Clonagem. Embora o crime não seja novo, os meliantes buscam maneiras diferentes de fazer novas vítimas pelo mensageiro.

Como funciona a clonagem de WhatsApp?

A clonagem do WhatsApp consiste no roubo da conta da vítima. De modo geral, o criminoso busca meios de conseguir o código de ativação do mensageiro. Ele é repassado por SMS e possibilita que a conta seja acessada em outro celular.

Desta forma, o código de verificação e a conta passa a pertencer aos criminosos, que usam estratégias para conseguir tirar dinheiro de amigos e familiares da vítima. Neste sentido, assim que os mecanismos de fraude são descobertos, novos meios são utilizados pelos meliantes.

Saiba o que fazer quando o WhatsApp é clonado

Quando a conta do WhatsApp é clonada, a primeira coisa a se fazer é avisar os amigos e familiares sobre a fraude e da possibilidade de serem enganados. As mesmas pessoas podem denunciar a conta, ao selecionar o contato (vítima) e tocar em “Denunciar Contato”.

Além disso, é possível entrar em contato com o suporte técnico do mensageiro para relatar o problema e solicitar o bloqueio do WhatsApp clonado. Nesse caso, será necessário acessar a opção de “Ajuda” nas configurações do aplicativo e detalhar a situação na aba “Fale Conosco”.

Depois disso, é preciso esperar que a equipe do WhatsApp responda com alguma solução. O contato com o suporte também pode ser feito via e-mail, pelo endereço eletrônico.