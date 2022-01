WhatsApp Pay: veja a importância desta nova ferramenta

O WhatsApp deixou de ser apenas uma ferramenta de mensagens e de relacionamentos. Agora, o mensageiro passou a ter influência no mercado financeiro, inclusive, após a implementação do WhatsApp Pay.

A solução de pagamentos do WhatsApp é semelhante ao PIX do Banco Central (BC). A diferença é que, enquanto o PIX está relacionado a contas bancárias, o WhatsApp Pay está atrelado a cartões de débito Visa ou Mastercard.

Desta forma, para realizar alguma transferência, a pessoa precisa adicionar dados pessoais e do cartão para confirmar a transação. O procedimento ocorre dentro da própria conversa com o contato que receberá os valores.

Embora existe alguns requisitos iniciais, como incorporar o cartão de débito a plataforma por meio de um outro recurso, a utilização da ferramenta não é complexa. A expectativa é que a funcionalidade cresça ainda mais nos próximos meses, sobretudo, pelo fato de não cobrar taxas de operação.

Neste sentido, a opção passa ser vantajosa para os varejistas, uma vez que aumenta a quantidade de pagamentos à vista e melhora o fluxo de caixa. Muitos estabelecimentos que dependem de cartão de crédito precisam antecipar os valores – a ação possui custo alto, mas com o WhatsApp Pay, o dinheiro entra em tempo real e sem descontos.

Vale ressaltar que logo quando foi lançado, o WhatsApp Pay passou por desafios devido a operação do PIX. No entanto, a questão não é de rivalizar as opções de pagamentos, isso porque, eles carregam diferenças importantes.

O WhatsApp Pay, obrigatoriamente, deve ter um cartão de débito na retaguarda com as bandeiras Visa e Mastercard. Além disso, possui um limite de operações e é focado, atualmente, na pessoa física.

Já o PIX, é disseminado em diferentes empresas que o aceitam como importante meio de pagamento e o número de operações pode ser definido pela instituição financeira. Neste caso, um não concorre com o outro.