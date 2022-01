WhatsApp: Saiba como escrever em negrito, itálico, tachado e espaçado

O WhatsApp possui alguns comandos que permite o usuário editar o seu texto, é possível colocá-lo em negrito, itálico, riscado e até mesmo com espaço entre as letras. As alterações são feitas com a utilização de símbolos e sinais. Veja a seguir como formatar suas mensagens!

Texto em negrito

Para enviar mensagens em negrito, coloque as palavras entre asteriscos (*) no começo e fim da frase, sem espaços.

Texto em itálico

Para enviar mensagens em itálico, coloque as palavras entre sinais de Underline (_) no começo e fim da frase, também sem espaços.

Texto riscado (tachado)

Para enviar mensagens riscadas, coloque as palavras entre dois símbolos de til (~) no começo e fim da frase, sem espaço entre os caracteres.

Palavras monoespaçadas

Para enviar um texto com palavras monoespaçadas, coloque as palavras entre três ícones de acento grave (`) no começo e fim da frase.

Como formatar texto no WhatsApp?

Também é possível formatar o texto no WhatsApp usando opções de edição, encontradas no Android e iOS. Basta selecionar a palavras ou frase que quiser e tocar no ícone de edição de texto para colocar em negrito, itálico, tachado ou monoespaçado.

No Android:

Toque e pressione a frase ou texto que deseja editar; Selecione “Negrito” ou “Itálico”; Para selecionar uma das outras opções, toque no botão de três pontinhos (“Mais”) e encontre o “Tachado” e o “Monoespaçado”; Agora é só enviar a mensagem.

No iPhone (iOS):

Selecione a frase ou texto que deseja formatar; Toque na opção “BIU”; Selecione “Negrito”, “Itálico”, “Tachado” ou “Monoespaçado”; Envie sua mensagem.

É possível usar negrito, itálico e tachado na mesma palavra?

A resposta é sim. Basta usar os comandos correspondentes a cada formatação.

Exemplo: Notícias vira *_~Notícias*_~.