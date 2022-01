WhatsApp testa função que avisa quando o usuário é mencionado em uma conversa

Mais um ano se passou e o WhatsApp permanece sendo o aplicativo de mensagens mais usado do país. Para manter a sua posição, o mensageiro lançará novos recursos para promover uma melhor experiência aos seus usuários.

Uma das novidades se refere a um recurso que notificará o usuário todas as vezes que for citado em uma conversa de grupo. A função ajudará na correria do dia-a-dia em que é difícil acompanhar todos os chats de grupos em que participa.

Neste sentido, quando o nome do usuário for mencionado em uma conversa, ela saberá de imediato, por meio de notificação na tela do celular. Desta forma, não perderá mensagens importantes.

Mais novidades

Vale ressaltar que a nova ferramenta só é uma parte de um grande projeto relacionado às notificações do mensageiro. A intenção é tornar os avisos mais interativos e em tempo real.

Até o momento, apenas um grupo de usuários do WhatsApp Beta está com acesso a nova funcionalidade. Por estar em fase de testes, o recurso só será liberado para o público estável do aplicativo quando a ferramenta não apresentar mais falhas.

Banco libera abertura de contas via WhatsApp

Na último dia 13, o Itaú Unibanco anunciou um novo serviço para facilitar a abertura de contas de forma remota. Os interessados poderão abrir uma conta corrente por meio do WhatsApp.

De acordo com a empresa, a intenção é tornar menos burocrático o processo de abertura de conta, ressaltando que só no ano passado 60% dos novos correntistas iniciaram o seu relacionamento com a instituição por meios virtuais.

Até o momento, a opção está disponível apenas para os servidores públicos do estado de Minas Gerais, mas o banco afirma que em breve será ampliada. Vale ressaltar que o novo meio não interfere na opção da abertura de conta de forma presencial.

“A novidade complementa ainda o atendimento na rede de agências, que segue oferecendo suporte próximo para pessoas que não possuem familiaridade com o ambiente digital ou que optem por realizar o procedimento presencialmente”, afirma Flavio Iglesias, diretor de Produtos PF do Itaú Unibanco.

Segundo a instituição, os servidores públicos de MG foram escolhidos para a fase inicial devido à recente parceria com o governo do estado. Na prática, basta enviar uma mensagem ao número oficial do Itaú no WhatsApp solicitando a abertura.