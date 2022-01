WhatsApp testa recurso para transferência de conversas de Android para iOS

Diante tantas tecnologias já bem estabelecidas, principalmente, envolvendo o armazenamento em nuvem, é difícil compreender como o WhatsApp ainda não possui um sistema consolidado para migrar o histórico de conversas entre Android e iOS.

Segundo o portal WABetaInfo, foi encontrado na versão para testes do iOS, 22.2.74, a possibilidade de transferir dos sistemas da Apple para dispositivos Samsung e do Google. No entanto, a ferramenta não favorece o caminho inverso, Android para iPhone.

Neste sentido, a plataforma está desenvolvendo uma funcionalidade que permite a transferência dos arquivos de conversa de um dispositivo Android para um iOS. De antemão, para utilizar a ferramenta de migração é necessário baixar o aplicativo “Move to iOS”.

Na prática, o WhatsApp solicita a permissão para importar o histórico de bate-papo antes de iniciar o processo. O mensageiro também avisa que o celular deve ser mantido sem bloqueio para concluir a operação.

Vale salientar que a ferramenta ainda não tem data de lançamento marcada, mas deve chegar de forma gradativa aos usuários que participam da versão beta do WhatsApp. Logo, os cidadãos devem ficar de olho nas novas atualizações do mensageiro.

Saiba como limpar o seu e evitar travamentos

Com frequência, usuários do WhatsApp reclamam que o aplicativo está travando. No entanto, o motivo mais comum pode ser o acumulo de conversas e de arquivos compartilhados.

Neste caso, a própria plataforma disponibiliza opções para agilizar a limpeza, tanto do aplicativo quanto do aparelho. A possibilidade ajuda a liberar espaço em ambos os meios de armazenamento.

Veja os passos para fazer a limpeza pelo aplicativo a seguir:

No Android:

Com o WhatsApp aberto, toque no ícone de três pontinhos no canto superior direito e selecione Configurações; Vá na opção Armazenamento e dados; Em seguida, escolha “Gerenciar armazenamento”; Toque em “Encaminhados com frequência” ou em “Maior do que 5 MB” ou selecione uma conversa específica. Selecione as mídias que deseja apagar e toque em Apagar.

No iPhone:

Também com o mensageiro aberto, toque em Configurações; Depois escolha a opção “Armazenamento e dados”; Vá até o menu Gerenciar armazenamento”; Toque em “Encaminhados com frequência” ou em “Maior do que 5 MB” ou selecione uma conversa específica; Selecione as mídias que deseja apagar e toque em Apagar.

Para ajudar a destravar o aplicativo, também é possível limpar as conversas antigas. Basta selecionar um chat que deseja excluir, ir no perfil do contato (no topo da tela) e rolar para baixo até encontrar a opção “Limpar Conversa”. Ao selecionar a opção, todas as mensagens de texto, vídeos e fotos daquela conversa serão apagadas da plataforma e do celular.