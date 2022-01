Whindersson Nunes reúne itens de Joelma, Juliette, GKay para leilão em prol da Bahia

“Gkay doou look da Farofa; Sabrina Sato, uma fantasia; Juliette doou o look da final do BBB; Joelma doou um look. Já, já está no ar e qualquer um pode dar seu lance, e tô divulgando porque preciso que as pessoas saibam do leilão. Não é pra aparecer”, escreveu o humorista.

“Tá, mas o que eu faço com um vestido da Juliette?’ O que não tem valor pra você, às vezes carrega muito valor e inspiração pra outros. Um exemplo, eu acho que música me deu 50% da minha carreira. A guitarra que vou leiloar custou 300 reais na época, mas ela foi uma companheira na minha vida musical de uma forma tão profunda que me deu, em minha mente, 50% de tudo que eu tenho. Então é de valor inestimável pra mim. Já botaram R$ 34 mil nela e eu não vendi. Aí tem muito sentimento, o valor é o equilíbrio entre o racional e o emocional”, finalizou Whindersson. O youtuber também comentou sobre o assunto no Instagram. Veja abaixo:

Ao ver toda a mobilização do amigo, Maisa Silva também se manifestou para ajudar: “Posso doar o vestido que usei no meu niver de 19, ele é bonito. Me chama no Whatsapp”.