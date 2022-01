William Bonner testou negativo à Covid-19 e retorna ao seu posto no ‘Jornal Nacional’ na noite desta terça-feira (11). O apresentador teve de ser afastado do telejornal global após Renata Vasconcellos receber um diagnóstico positivo ao vírus.

No Instagram, o âncora do ‘JN’ agradeceu todas as mensagens de carinho que recebeu dos fãs, amigos e familiares. “Vejo vocês no Jornal Nacional”, escreveu ele na publicação. Veja o post abaixo: