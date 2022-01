Xanddy recebe pedido de conselho para Maiara e reposta diverte web; veja vídeo

O cantor Xanddy, do Harmonia do Samba, abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil do Instagram no último domingo (2) e se surpreendeu com um pedido.

Um seguidor perguntou para o artista qual conselho ele daria para Maiara, da dupla com Maraísa, que terminou o namoro recentemente após alegar ser traída por Fernando Zor.

Com bom humor, o baiano surpreendeu na resposta e garantiu a diversão da web. “Meu conselho vai para você: Deixa a vida dos outros”, disse o cantor.

Nos comentários, os seguidores não deixaram de responder ao “corte” do cantor. “Amo essa caixinha Xanddy, você é top demais”, pontuou uma seguidora. “Xandy é barril véi, a resposta não podia ser outra”, se divertiu outra fã. “Melhor resposta não há”, escreveu outra.

Confira: