Xanddy testa negativo para Covid-19 e comemora: ‘Já posso beijar minha mulher’

Xanddy usou o perfil do Harmonia do Samba no Instagram na manhã desta quinta-feira (6), para avisar aos seguidores que testou negativo para Covid-19. O cantor estava em isolamento desde que recebeu o diagnóstico positivo para o vírus em 29 de dezembro.

“Alô. Alô minha torcida. Invadindo o insta aqui do Harmonia por dois motivos super especiais. Primeiro, painho testou negativo, graças a Deus tô liberado”, iniciou o cantor.

“E aí a gente vai dar sequência na minha agenda, nas outras coisas. Já posso abraçar, já posso beijar minha mulher, tá tudo certo, vamo que vamo”, completou Xanddy, que ainda abriu sua famosa caixinha de perguntas no perfil do grupo.

Sem perder o bom humor, o músico respondeu uma pergunta sobre Carla Perez na “Melhor Segunda-feira do mundo”, tradicional ensaio de verão da banda. “Carla vai em todas?”, questionou um fã. “O ensaio do Harmonia só é dia de segunda pra Carla poder ir, né, vocês sabem disso. Porque se fosse domingo ela não ia não”, brincou a relembrar a famosa letra do “É O Tchan”.