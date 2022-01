Xcelis Consulting abre vagas de emprego; veja funções

A Xcelis Consulting, empresa especialista em Supply Chain, está ofertando novas vagas de emprego. As oportunidades estão disponíveis para atuação em diferentes regiões brasileiras. Confira os cargos e como se inscrever, abaixo!

Xcelis Consulting está em busca de novos funcionários

A Xcelis Consulting atua em parceria com companhias dos setores do varejo e das indústrias com o objetivo de implantar e desenvolver novas estratégias de captura de margem e crescimento para seus clientes.

Com novas ocupações disponíveis, a empresa divulgou vagas em diferentes regiões para atuação. Veja os cargos:

Consultor de Dados – Home Office;

Técnico em Logística I;

Técnico em Logística III;

Analista de Transportes – Técnico Administrativo;

Analista de Operações Júnior;

Programa de Estágio 2022;

Analistas de Projetos.

Todas as funções citadas acima exigem escolaridade de nível técnico ou superior completo em áreas relacionadas ao cargo pretendido, exceto as oportunidades para o Programa de Estágio.

Como se inscrever

Para integrar ao grupo de colaboradores Xcelis Consulting, os candidatos deverão atender às qualificações mínimas exigidas pela empresa, além de efetuar um cadastro online na vaga de interesse através da página de inscrições.

Além da remuneração compatível ao mercado de trabalho, a empresa disponibiliza aos novos contratados uma série de proventos, como plano médico, plano odontológico, auxílio academia, programa de treinamentos, auxílio creche, disponibilidade para atuar em Home Office em algumas funções, vale alimentação, auxílio de vida, ticket refeição, convênio com empresas parceiras e vale transporte.

