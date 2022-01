XP Inc. abre mais de 200 empregos pelo país

A XP Inc. uma das maiores instituições financeiras do Brasil, está com mais de 200 vagas de emprego disponíveis para o país. Os cargos abrangem diferentes áreas e perfis profissionais, que vão desde estagiários até cargos executivos. Confira, abaixo, as funções disponíveis e como se candidatar!

XP Inc. está oportunizando novas vagas de emprego para o Brasil

A XP Inc. é uma empresa especialista em gestão de investimentos que oferece aos seus clientes ações, renda fixa, previdência privada e fundos de investimentos, além de serviços financeiros e administração de patrimônio.

Acompanhe as vagas oferecidas pela empresa:

Liderança de Atendimento;

Vaga de Atendimento;

Analista Sênior CoE;

Analista de Compliance (Pleno);

Analista (Pleno);

Data Scientist;

Engenheiro de Software (Pleno);

Analistas Júnior de Procurement;

Pessoa Coordenadora de Procurement;

Analistas Pleno de Conteúdo;

Especialista de Business Strategy;

Analista Pleno de Contabilidade;

Analista de FP&A Pleno;

Pessoa Estagiária (Audiovisual);

Coordenador Jurídico;

Paralegal Ofícios Judiciais;

Pessoa Coordenadora (Jurídico);

Analistas de Mídia e Performance (Pleno);

Analistas de Revenue Growth (Sênior);

Especialista em SEO;

Especialista em Desenvolvimento de Programas;

People Analytics;

Analista Sênior de Revenue;

Analista Pleno de Continuidade de Negócios;

Analista de Riscos e Controles Internos (Sênior);

Gerente de Precificação;

Agile Coach (Sênior);

Banker;

Pessoa Assessora de Investimento (Júnior) – exclusivo para mulheres.

Como se candidatar

Para ocupar uma das colocações oferecidas pela empresa XP Inc. e fazer parte da equipe de funcionários, os profissionais devem atender aos requisitos exigidos e realizar uma candidatura online através do site de inscrição.

