Zayla consegue prova que pode destruir a vida de Tonico em ‘Nos Tempos do Imperador’

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, Zayla (Heslaine Vieira) seguirá com sua redenção e finalmente conseguirá ter sua vingança contra Tonico (Alexandre Nero). A princesa da Pequena África perceberá que esteve o tempo todo com uma prova de que o crápula matou Nino (Raffaele Caseccio).

Tudo começará após D. Pedro II abrir investigações para conseguir respostas sobre todas as atrocidades feitas pelo vilão. O cerco se fechará após alguns ex-aliados do político aparecerem para depor contra ele.

Após ouvir os boatos de que o imperador estaria disposto a colocar Tonico na cadeia, Zayla decidirá colocar sua vingança em prática. Ela lembrará que Rosa a pediu ajuda para lavar uma peça de roupa do crápula logo depois da morte de Nino.

“Esse colete do sinhô Tonico está com uma mancha. É tinta, não sei. Tentei de tudo, mas não sai. Você sabe alguma coisa que tire isso?”, perguntou Rosa. “Põe essa porcaria aí, vou tentar dar um jeito. Se conseguir, mando te chamar. Mas vou cobrar caro”, disse Zayla no passado.

Com sede de vingança, a moça em redenção procurará a peça e a encontrará. Rapidamente ela levará a prova para Celestina (Bel Kutner) e Teresa Cristina (Leticia Sabatella). “Preciso muito tirar uma dúvida com a senhora, baronesa: o dia em que o seu marido foi encontrado morto na Redação do jornal”, dirá.

Após a resposta, Zayla mostrará a peça de roupa. “Foi o que eu pensei! Sabe o que é isso? Um colete de Tonico. Manchado com a primeira página do jornal dele. Edição do dia 28 de março de 1866”, dirá ela deixando Celestina em choque.

“Talvez tenha havido uma briga entre os dois. E essa página ficou gravada no colete dele”, finalizará a imperatriz montando o quebra-cabeça.