Zinng abre vagas de emprego pelo país

A Zinng, fintech brasileira de energia, está contratando novos profissionais para cargos de trainee em áreas de contabilidade. As vagas fazem parte de um novo projeto da empresa, onde os candidatos terão a oportunidade de criar um projeto Contábil para avançar dentro do processo seletivo. Veja mais informações sobre o programa e como se inscrever, abaixo!

Zinng anuncia oportunidades no setor de contabilidade

A Zinng, primeira fintech especialista em energia no Brasil, atua no mercado há dez anos e seu maior objetivo é o aprimoramento empresarial com medidas socioambientais que diminuam o desperdício da energia melhorando sua qualidade.

Os candidatos das áreas de contabilidade, que gostem de desafios e trabalho em equipe, podem participar! O desafio consiste em verificar as habilidades técnicas dos participantes em relação à área contábil.

A empresa encaminhará aos candidatos o desafio via e-mail, logo após a finalização da inscrição no link de participações.

Ao final do programa, os selecionados recebem um PIX no valor de R$ 1.000,00 e um contrato de dois anos com a empresa Zinng para atuar na área de contabilidade.

A empresa não exige experiência anterior, conhecimentos ou graduação na área, apenas busca novos talentos na área!

Inscrições podem ser realizadas até o dia 31/01/2022;

Premiação: R$ 1.000,00 e um contrato de dois anos com a empresa Zinng;

Regime de Trabalho: 40 horas semanais;

Salário e Benefícios: a combinar + Plano de Saúde e Vale Alimentação;

Modalidade: Presencial ou Home Office.

Como se inscrever

Quer fazer parte do Programa Desafio da Contabilidade da empresa Zinng? Os candidatos interessados devem encaminhar sua inscrição através da página de participação.

