A fintech de energia Zinng anuncia nova edição de programa de trainee. As chances são destinadas a interessados em atuar na área de contabilidade e, segundo a empresa, as inscrições terminam no próximo dia 31 de janeiro.

Para fazer parte da equipe, que é famosa por trabalhar com base na metodologia Kanban para organização dos times e tarefas, os candidatos deverão responder a um desafio. O vencedor assinará um contrato de dois anos e ganhará um PIX de R$ 1.000.

Como funcionário da fintech, o profissional receberá um salário mensal e terá direito a vale alimentação, plano de saúde, vale refeição e, ainda, acesso à plataforma EAD da empresa, onde poderá realizar cursos e treinamentos de capacitação.

De acordo com a Zinng, a técnica ou o conhecimento são ensináveis e, portanto, não há requisitos pré-estabelecidos. Contudo, é desejável que os candidatos tenham habilidades como responsabilidade, vontade de aprender e comprometimento.

Como se candidatar

Os interessados em participar do desafio deverão acessar o site https://zinng.tech/trabalhe-conosco e efetivar sua inscrição até o dia 31 de janeiro.

A Zinng entrará em contato com todos os inscritos para explicar e detalhar como funcionará o desafio. Neste processo, serão propostas também tarefas e determinados prazos de entrega.

Sobre a empresa

Com mais de 8 anos de mercado, a Zinng atua na área de eficiência energética e energia renovável. A empresa tem como propósito a economia de utilities (energia elétrica, água e gás) mantendo o conforto e a qualidade, atuando, assim, junto a setores públicos e privados atendendo a empresas de médio e grande porte.

