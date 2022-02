10 milhões ainda não fizeram consulta no Banco Central

Mais de 10 milhões de pessoas ainda não consultaram se podem receber ou não alguma quantia do Banco Central (BC). É o chamado Sistema de Valores a Receber (SVR). Esses brasileiros podem ter valores esperando por eles, mas ainda não foram consultados. Pelo menos é isso o que se sabe até este momento.

De acordo com o Banco Central, nesta primeira fase de liberação, eles afirmam que cerca de 26 milhões de pessoas físicas têm direito ao montante. Além deles, cerca de 2 milhões de cidadãos jurídicas também têm dinheiro esquecido no sistema. O montante liberado para esta etapa está na casa dos R$ 4 bilhões. É o que diz o BC.

Esse período de consulta começou oficialmente a partir da última terça-feira (14). Pelo menos é isso o que se sabe até este momento. A ideia é que as pessoas possam conferir se têm valores a receber de instituições financeiras. Até o fim da última tarde da quarta-feira (16) cerca de 85,3 milhões de indivíduos físicas tinham feito a verificação.

Neste montante, no entanto, sabe-se que a grande maioria das pessoas não encontraram nada. O que se sabe, ainda de acordo com o BC, é que 17 milhões apenas encontraram dinheiro para receber. Todos os outros saíram da consulta não mais ricos do que entraram nela. Pelo menos é isso o que se sabe até aqui.

Vale lembrar que esses dados estão mudando frequentemente. O BC está atualizando esses números todos os dias. De qualquer forma, o que dá para saber é que o nível de negativas está seguindo sempre uma margem de 80%. Então apenas duas a cada 10 pessoas estão encontrando algum montante.

Como consultar?

Se você está aí no meio desses 15 milhões de brasileiros que ainda não fizeram a consulta, então saiba que não é tão difícil. Não é preciso nem sair de casa. Isso porque essas informações são encontradas de maneira remota mesmo.

Para tanto, basta acessar o site oficial do Banco Central para esta consulta. Basta clicar sobre este link nesta linha. Quando a página abrir você vai seguir o passo a passo as indicações, inserir os seus dados e saber a resposta.

Caso não haja nenhum valor, não se preocupe. Isso porque esse cidadão vai poder fazer uma nova consulta a partir do próximo dia 2 de maio deste ano. O próprio site oficial vai mostrar essa mensagem para os usuários.

Sistema do dinheiro

O site para a consulta do dinheiro esquecido parece ter animado boa parte dos brasileiros. Tanto é que ele acabou passando um tempo fora do ar. E isso aconteceu justamente por causa do grande nível de procura dos cidadãos.

Vale lembrar que neste primeiro momento, a ideia é permitir que os usuários possam apenas consultar os valores esquecidos. O resgate vai funcionar em um sistema diferente. Pelo que se sabe, a devolução vai poder acontecer via Pix a partir do dia 7 de março.

Importante ressaltar ainda que para resgatar o dinheiro vai ser preciso usar o login gov.br. E ele precisa ser nível prata ou ouro. Se você ainda não tem, não se preocupe. Basta fazer esse cadastro pelo site oficial ou aplicativo do gov.br.