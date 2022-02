10 minutos: aprenda receita rápida de macarrão ao molho de cebola para almoço

Foto: Divulgação/Nestlé

Para a correria dos dias de semana, não há nada melhor do que preparar uma receita rápida e deliciosa. Pensando nisso, o macarrão ao molho de cebola é ideal para quem está com pressa, com apenas 10 minutos de preparo. 0 passo a passo, dado pela Nestlé, rende 6 porções e é super simples de fazer. Confira:

Receita de Macarrão ao Molho de Cebola

Ingredientes

3 colheres (sopa) de manteiga

1 pacote de tempero pronto sabor cebola

500 ml de leite líquido integral

1 pitada de noz-moscada

600 g de macarrão tipo penne cozido

Modo de preparo