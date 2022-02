13° salário do INSS: Confira o calendário de pagamentos completo

Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já podem conferir a data em que receberá o 13º salário em 2022. A primeira parcela será paga a partir de agosto e a segunda parcela a partir de novembro.

Vale ressaltar que o pagamento é realizado em dois calendários, sendo o primeiro destinado aos segurados que recebem um salário mínimo e o segundo voltado aos beneficiários que recebem mais que o piso nacional.

A primeira parcela do abono extra é de 50% do valor recebido todo mês pelo segurado. A segunda parcela pode ter descontos do Imposto de Renda para quem está sujeito ao pagamento do tributo.

Segundo a autarquia, mais de 36 milhões de pessoas recebem o benefício previdenciário no país. O valor mínimo que pode ser concedido é de R$ 1.212, e o máximo de R$ 7.087. De modo geral, o 13º salário beneficia quem recebe:

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente; e

Auxílio-reclusão.

De acordo com o Decreto 10.410, publicado no dia 30 de junho de 2020, o pagamento do 13º salário será fixo a partir de 2022, sendo a primeira parcela paga junto a mensalidade de agosto e a segunda junto a mensalidade de novembro.

Veja o calendário de pagamento do 13° salário do INSS

Para aqueles que recebem um salário mínimo:

Final da inscrição 1ª parcela 2ª parcela 1 25/ago 24/nov 2 26/ago 25/nov 3 29/ago 28/nov 4 30/ago 29/nov 5 31/ago 30/nov 6 01/set 01/dez 7 02/set 02/dez 8 05/set 05/dez 9 06/set 06/dez 0 08/set 07/dez

Para aqueles que recebem mais que o piso:

Final da inscrição 1ª parcela 2ª parcela 1 e 6 01/set 01/dez 2 e 7 02/set 02/dez 3 e 8 05/set 05/dez 4 e 9 06/set 06/dez 5 e 0 08/set 07/dez

Auxílio de R$606 é liberado pelo INSS para 2022

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) libera neste ano de 2022 o pagamento de de um novo auxílio de R$606. Trata-se do auxílio-inclusão, benefício regularizado pelo Governo com o objetivo de ajudar aos cidadãos com deficiência que já receberam ou ainda recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A intenção é disponibilizar um abono de meio salário mínimo (R$ 606 em 2022) para esses beneficiários caso encontrem um emprego com carteira assinada. A iniciativa estar na Portaria Dirben/INSS Nº 949, de 18 de novembro de 2021.

Como receber o auxílio de R$606

Como dito anteriormente, o auxílio-inclusão de R$ 606 poderá ser solicitado por pessoas com deficiência que recebem o BPC e conseguiram um emprego com carteira assinada. O benefício também pode ser disponibilizado para quem estava recebendo o BPC nos últimos cinco anos.

As pessoas (PcDs) receberão o benefício através do INSS. Para isso, elas devem cumprir os seguintes requisitos:

Comprovar a deficiência por meio de laudo;

Ter o nome fora dos órgãos de proteção ao crédito;

Ter recebido o BPC nos últimos cinco anos ou ter o benefício suspenso durante o mesmo período;

Compor família que recebe até dois salários mínimos por pessoa;

Estar inscrito no Regime Geral de Previdência Social ou vinculados à previdência municipal/estadual e ter uma atividade remunerada;

Estar com a inscrição atualizada no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal).