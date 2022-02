13º do INSS: calendário de pagamentos das parcelas em 2022

A instituição já divulgou o calendário oficial de pagamentos do benefício, conforme o Decreto nº 10.410, que estabeleceu que o pagamento do 13º salário deve ocorrer em duas parcelas, sendo a primeira junto a mensalidade do mês de agosto e a segunda junto ao benefício de novembro.

Os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, já podem consultar quando receberão o 13º salário.

A instituição já divulgou o calendário oficial de pagamentos do benefício, conforme o Decreto nº 10.410, que estabeleceu que o pagamento do 13º salário deve ocorrer em duas parcelas, sendo a primeira junto a mensalidade do mês de agosto e a segunda junto ao benefício de novembro.

Veja também: Auxílio de R$ 200 tem nova liberação em 2022

Calendário da 1ª parcela do 13º do INSS

Conforme o calendário divulgado, o pagamento da primeira parcela está previsto para começar no dia 25 de agosto, junto ao repasse do abono. Lembrando que a distribuição obedece ao número final do cartão (número que vem antes do traço).

Pagamento para quem recebe apenas um salário mínimo

Final do benefício 1ª parcela 1 25 de agosto 2 26 de agosto 3 29 de agosto 4 30 de agosto 5 31 de agosto 6 01 de setembro 7 02 de setembro 8 05 de setembro 9 06 de setembro 0 08 de setembro

Pagamento para quem recebe mais que o piso

Final do benefício 1ª parcela 1 e 6 01 de setembro 2 e 7 02 de setembro 3 e 8 05 de setembro 4 e 9 06 de setembro 5 e 0 08 de setembro

Calendário da 2ª parcela do 13º do INSS

A segunda parcela terá os valores repassados a partir do dia 24 de novembro. Veja abaixo o calendário:

Pagamento para quem recebe apenas um salário mínimo

Final do benefício 2ª parcela 1 24 de novembro 2 25 de novembro 3 28 de novembro 4 29 de novembro 5 30 de novembro 6 01 de dezembro 7 02 de dezembro 8 05 de dezembro 9 06 de dezembro 0 07 de dezembro

Pagamento para quem recebe mais que o piso

Final do benefício 2ª parcela 1 e 6 01 de dezembro 2 e 7 02 de dezembro 3 e 8 05 de dezembro 4 e 9 06 de dezembro 5 e 0 07 de dezembro

Segundo o INSS, este ano o 13º salário vai contemplar mais de 36 milhões de segurados.